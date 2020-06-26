أثار النائب عن فيدرالية اليسار، عمر بلافريج، اليوم الجمعة، في البرلمان، قضية المضايقات، والتضييق على الصحافيين.
وقال بلافريج، في حديثه أمام لجنة الثقافة والاتصال، بحضور الوزير عثمان الفردوس، إن “معظم الصحافيين المستقلين، والجادين في بلادنا متابعون، أو مهددون، ويتعرضون لتضييقات خطيرة، آخرهم الصحافي عمر الراضي”.
تصريح بلافريج، اليوم، يأتي بعد ساعات من حديث ماري لاولور، المقررة الأممية الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان، عن ملاحظتها لتطورات في المغرب، وصفتها بالمقلقة.
وقالت لاولور، في تدوينة لها على تويتر “ألاحظ في المغرب تطورات مقلقة مع المضايقات، والاستجوابات المتكررة للصحافي والمدافع عن حقوق الإنسان عمر الراضي”.
كانت هذه تفاصيل خبر بلافريج في البرلمان: معظم الصحافيين المستقلين والجادين متابعون أو مهددون و يتعرضون لتضييقات خطيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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