امتد لأكثر من 700 كم: رقم قياسي لبرق مر من سماء البرازيل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية يوم أمس، الخميس، أن برقا عبر سماء البرازيل لأكثر من 700 كيلومتر في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 يحمل الرقم القياسي لأطول برق تم تسجيله على الإطلاق بفضل استخدام تقنيات جديدة.

وتم التحقق من رقم قياسي آخر من قبل خبراء المنظمة في الظواهر الجوية والمناخية القصوى، وهو البرق الذي استمر لأطول فترة وهو يعود إلى برق في سماء شمال الأرجنتين في 4 آذار/ مارس 2019 لمدة 16.73 ثانية، وهي أطول مدة تم رصدها على الإطلاق.

وامتد هذا البرق، الذي مر في سماء البرازيل العام 2018، لمسافة تعادل المسافة بين بوسطن وواشنطن في الولايات المتحدة أو بين لندن وبازل في سويسرا وفقا للمنظمة.

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والرقم القياسي السابق لأطول برق مر فوق ولاية أوكلاهوما الأميركية في 20 حزيران/ يونيو 2007 وامتد على مسافة 321 كيلومترا.

أما الرقم القياسي السابق لأطول فترة يستمر فيها برق في السماء فسجل فوق جنوب فرنسا في 30 آب/أغسطس 2012 وكان 7.74 ثانية.

وتم التحقق من صحة السجلات الجديدة بفضل التقدم الأخير الذي أحرز في خرائط البرق، بفضل الأدوات التي وضعت على الأقمار الاصطناعي،ة والتي تسمح بالقياس المستمر لـ "طول البرق ومدته فوق مناطق جغرافية واسعة النطاق"، وفق ما قال رئيس لجنة الخبراء في المنظمة، راندال سيرفيني.