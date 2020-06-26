الطعن بإسكتلندا: مقتل مشتبه به وإصابة ستة أشخاص بينهم شرطي

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الشرطة الإسكتلندية، اليوم الجمعة، أنّ مشتبها به قتل بالرصاص وأصيب ستة أشخاص بينهم شرطي في "حادث خطير" أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء بأنه طعن، في مدينة غلاسكو في إسكتلندا.
وقال مساعد قائد الشرطة الإسكتلندية، ستيف جونسون، في بيان: "الشخص الذي قتل برصاص الشرطة المسلحة لقي مصرعه. هناك ستة أشخاص ’خرين في المستشفى يتلقون العلاج من إصاباتهم بينهم ضابط شرطة". وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس" للأنباء.
وفي وقت سابق أُعلن عن تعرُّض شرطي للطعن، وإصابة 5 أشخاص بجروح في جريمة طعن، في أحد فنادق مدينة غلاسكو بإسكتلندا، بحسب "الأناضول".
وذكرت وكالة "فرانس برس" أن الشرطي أُصيب في "حادثة خطيرة"، دفعت السلطات لفرض طوق أمني وسط غلاسكو، فيما أُعلنت وفاته لاحقا.
وقال اتحاد الشرطة الإسكتلندية: "نحن على علم بالتقارير التي تحدّثت عن تعرّض شرطي للطعن في حادثة وسط مدينة غلاسكو".
وأفاد شهود عيان بأن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح في الحادثة، بحسب "فرانس برس".
ونشرت الشرطة الإسكتلندية عناصر مسلحة في الفندق ومحيطه، إثر ورود أنباء غير مؤكدة عن "حادث طعن كبير"، أصيب فيه العديد من الناس، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ونقلت الصحيفة عن شهود عيان قولهم إنهم رأو أشخاصًا ملطخين بالدماء، نقلتهم فرق المسعفين من فندق "بارك".
كما أظهرت لقطات مصورة، انتشرت على مواقع التواصل، ضباطًا يركضون في شارع "جورج" عقب الحادثة، بحسب المصدر ذاته.
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