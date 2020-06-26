شكرا لقرائتكم خبر عن بن بريك : لن يكتب لمخططات قطر في اليمن ابداً النجاح والان مع التفاصيل

الجمعة 26 يونيو 2020 صورة أرشيفية أكد نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، أن مخططات قطر في اليمن لن يكتب لها النجاح أبداً . جاء ذلك في تغريدة له على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي . وقال بن بريك "كل المؤامرات والدسائس على السعودية تفشل وتخرج السعودية منها عظيمة متماسكة، ولن يكتب لمخططات قطر في اليمن أبدا النجاح" . وأضاف "ما يتم في شبوة من تجنيد وتحشيد لمليشيات تمول وتوجه من قطر بقيادة الميسري والجبواني ؛ لضرب السعودية وحلفائها، سينهد على رؤوسهم على يد أبطال الجنوب الميامين" . وشهدت شبوة خلال الأيام الماضية تخرج العديد من الدفع العسكرية التي جرى تدريبها بإشراف نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، أحمد الميسري ووزير النقل المقال، صالح الجبواني . Advertisements





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