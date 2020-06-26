بحث علمي مشترك بين جامعتا هارفارد والفيوم المصرية في مجال فيزياء المواد

الجمعة 26 يونيو 2020

قام الأستاذ الدكتور محمود عبد الحفيظ استاذ فيزياء المواد بجامعة هارفارد الامريكية بالتعاون مع الدكتور عبد الوهاب حمدي المدرس بقسم الفيزياء بجامعة الفيوم المصرية بنشر بحث بالمجله الامريكيه للفيزياء وهي من أعرق مجلات النشر في تخصص الفيزياء .



قال د. محمود عبد الحفيظ أن البحث يمثل أضافه جديده لعلم المواد وخاصه لفهم ظاهره فائقيه التوصيل للمواد ،واضاف أن المواد تقسم من حيث قدرتها على توصيل الكهرباء إلى عوازل Insulators مثل الخشب، و أنصاف الموصلات Semiconductors مثل السيليكون ، و موصلات Conductors مثل النحاس ، و لكن هناك نوعاً اخراً وهو مايعرف باسم المواد فائقيه التوصيل.

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واوضح انها سميت فائقيه التوصيل نظرا لأنها عند درجة حرارة معينة (منخفضة نسبيا) تصبح مقاومتها للكهرباء مساوية للصفر، وتصبح قدرتها على التوصيل فائقة جداً، حيث أنه إذا ما وجد تيار كهربى في حلقة متصلة من هذه المادة فإنه سوف يسرى داخل الحلقة بدون وجود مصدرللجهد الكهربى.

واشار عبد الحفيظ أن هذه المواد لها تطبيقات عديدة في مجالات مختلفه علي سبيل المثال وليس الحصر في مجال الالكترونيات لما تمتاز به من قدرة عالية في فتح و إغلاق الدائرة الكهربية لتمرير التيار ومنعه، وهذا يشكل العنصر أساسى في بنية الكمبيوتر والبحث جارى الأن لإدخال هذه المواد في صناعة السوبركمبيوتر، وإذا ما توصل إلى ذلك فإن هذا سوف يؤدى إلى تطور كبير في مجال الكمبيوتر.

واضاف أنه إلي الان لا توجد نظريه تشرح هذه الظاهره ولا توجد ماده لهذه الظاهره عند درجات حراره الغرفه العاديه وهو ما نعمل عليه الان.

ويأتي هذا البحث تعبيرا عن المستوي العلمي الكبير لاساتذة جامعة الفيوم في مختلف التخصصات لاسيما مجال فيزياء المواد حيث حققت الجامعة مؤخرا مراكز متقدمه في هذا المجال.