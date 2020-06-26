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شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطني يستعيد مواقع في جبهة قانية بالبيضاء والان مع التفاصيل
الجمعة 26 يونيو 2020
صورة أرشيفية
استعادت قوات الجيش الوطني مسنودة برجال المقاومة الشعبية وطيران التحالف اليوم عدد من المواقع في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء.
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة، عن قائد محور البيضاء العميد عبد الرب الأصبحي، قوله ان أبطال الجيش والمقاومة يخوضون معارك متواصلة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة قانية لليوم الخامس على التوالي وكبدوها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح .
وأكد أن المعيقات لن تثني أبطال الجيش والمقاومة في مطاردة مليشيا الحوثي الانقلابية وتحقيق النصر الكبير بتحرير كامل البلاد.
وأشاد الأصبحي باستبسال أبطال الجيش والدور البارز الذي اضطلع به رجال المقاومة الشعبية من أبناء قبائل مارب والبيضاء.. مثمناً الدعم والإسناد المباشر لطيران التحالف في المعركة وسحقه آليات العدو وتعزيزاته القادمة إلى الجبهة.
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