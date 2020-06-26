الاتحاد الأفريقي يؤكد دعمه لحل خلافات سد النهضة

أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، أن الاتحاد ملتزم بتقديم الدعم اللازم لإثيوبيا ومصر والسودان لحل خلافاتهم، حول سد النهضة.

وقال فكي، خلال لقاءه بوزير الخارجية الإثيوبية، جدو أندار غاشو ، إن المشكلات الأفريقية يجب أن تكون بحلول أفريقية، وقال إن الاتحاد الأفريقي سيعمل بناء على هذا المبدأ.

وأشار إلى أن الاتحاد الأفريقي سيعمل على إعداد منتديات لتسهيل الحوار وحل الخلافات بين الأطراف الثلاثة.

وخلال اللقاء، أكد وزير الخارجية الإثيوبي، أن "استغلال إثيوبيا لثرواتها الطبيعية للتنمية هو حق طبيعي وقانوني"، منوها إلى ضرورة دعم الاتحاد الإفريقي بإيجاد الحلول للمشاكل الأفريقية.

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وذكرت وكالة الأنباء السودانية، في وقت سابق الجمعة، أن الاتحاد الافريقي عقد اجتماعا عاجلاً بعد ظهر اليوم الجمعة، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، برئاسة سيرسل راما فوزا، رئيس جنوب إفريقيا والدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، بجانب مشاركة مصر والسودان وإثيوبيا، وممثلو دول مالي والكونغو الديموقراطية، وكينيا.

والجمعة الماضية، أعلنت مصر، تقدمها بطلب لمجلس الأمن حول سد النهضة تدعو للتدخل لتأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها، وفق قواعد القانون الدولي للتوصل لحل عادل للقضية.

واتخذت مصر هذه الخطوة - بحسب بيان رسمي- على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخراً حول سد النهضة نتيجة للمواقف الإثيوبية "غير الإيجابية".

وتخوض مصر وإثيوبيا والسودان مفاوضات شاقة منذ سنوات لمعالجة مخاوف مصر من سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا (دولة المنبع) على النيل الأزرق وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من مياه النيل.

