أول تعليق من رئيس وزراء بريطانيا على هجوم جلاسكو

عبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الجمعة، عن أسفه لسقوط ضحايا جراء عملية طعن في مدينة جلاسكو الاسكتلندية.



وقال، في تصريحات صحفية، تعليقا على الحادث: "شعرت بأسي بالغ لحادث جلاسكو المروع، قلبي مع الضحايا وعائلاتهم".

وعبر جونسون عن شكره لخدمات الطوارئ "الشجاعة" على سرعة الاستجابة.

بدورها قال وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، إن "التقارير الورادة من جلاسكو مقلقة للغاية".

Advertisements

وناشدت الجميع بـ"التزام نصائح الشرطة وتجنب المنطقة"، معبرة عن شكرها لخدمات الطوارئ لأنها تواصل الاستجابة لهذا الحادث.

وأعلنت الشرطة الاسكتلندية، الجمعة، أنّ مشتبها به قتل بالرصاص، وأصيب ستة أشخاص بينهم شرطي في "حادث خطير" بمدينة جلاسكو.





وقامت الشرطة بإغلاق وسط مدينة جلاسجو بعد تعرض عدة أشخاص للطعن، بينهم أحد أفرادها، مشيرة إلى مقتل المهاجم.

وفي وقت سابق، الجمعة، تحدثت وسائل إعلام عن مقتل 3 أشخاص جراء عملية طعن في جلاسكو، وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بأن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم طعنا.