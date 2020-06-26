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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رواد مواقع التواصل يهاجمون الناشط المصري جمال عيد: "كنت بتترافع عن إرهابيين" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 يونيو 2020
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ورواد السوشيال ميديا رسائل تحريضية للناشط المصري جمال عيد تضمنت: «الناس ضجت خلاص من أفعال عبد الدولارات جمال عيد وأتأكدوا إنه ما فيش حاجة تهمه غير تنفيذ تعليمات أسياده بالسفارات ». وأضافوا: «لماذا لا يتم التحقيق في جرائمه.. أفعاله لو كان يرتكبها منذ ثلاثين عامًا كان سيتم إعدامه بتهمة الخيانة حتى ولو كان يعيش بأيًا من البلاد الغربية». وأكد رواد التواصل الاجتماعي أن "كل تصرفات عبد الدولارات جمال عيد عبارة عن قرابين بيقدمها للخارج عشان البيه نفسه يكتسب أي جنسية تانية" مضيفين: « يا جمال يا عيد.. هو أنت عمرك ما هاتحكم عقلك وتعرف إن اللايكات إللى بتتعملك على الفيس بوك من شلتك دي عمرها ما كانت سياسة أو خدمة للوطن ». وأشاروا إلى: «على فكرة ولادك وأحفادك لما يعرفوا إنك كنت بتترافع عن تجار مخدرات وقتلة وإرهابيين.. هايستعروا من سيرتك وينكروك لأن مافيش حد هايقدر يخبى حقيقتك للأبد». وأكد النشطاء: « صدقنا يا أستاذ جمال كل الهرى بتاعك ده لم يكسبك غير إحتقار الناس.. لكن طبعًا عارفين إن ده مايهمكشى، وإن أهم حاجة عندك هى حسابك الدولارى فى البنك».
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