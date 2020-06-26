وزير الدفاع يطالب الجيش المصري بالاستعداد لمواجهة كافة التحديات

طالب الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قوات الجيش بضرورة المحافظة على أعلى درجات الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة لحماية ركائز الأمن القومي.

جاء ذلك خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية اليوم الجمعة.

Advertisements

وأكد الفريق أول محمد زكي خلال الاحتفال أن القوات المسلحة "ستبقى دائماً سنداً لقضايا أمتها العربية والإسلامية"، مشدداً على "ضرورة الحفاظ على أعلى درجات الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة لحماية ركائز الأمن القومي المصري".

وأضاف وزير الدفاع أن القوات المسلحة حريصة "على مواكبة التطور في نظم إعداد وتأهيل القادة والضباط ووضع الأسس والبرامج العلمية التي تعظم إمكاناتها المادية والبشرية استنادا لعقول تتسلح بالعلم والمعرفة والعمل الجاد والاستعداد الدائم لحماية أمن الوطن وصون مقدساته".

وأشار الوزير إلى أن القوات المسلحة "تعد اليوم قوات عصرية حديثة تحتل مكانة مرموقة بين جيوش العالم، بما تمتلكه من أسباب القوة الأمنية والإمكانات البشرية المدربة والتسليح المتطور ما يمكنها من الوفاء بمسئولياتها ومهامها التاريخية للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته".