الشرطة اللندنية تحذّر من التعرض لعناصرها

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لندن: ندّدت رئيسة شرطة العاصمة لندن كرسيدا ديك الجمعة بالهجوم "غير المقبول" على عناصر الشرطة الذين وصلوا لفض حفلات غير مرخصة جرت في الشوارع خلال الأيام الأخيرة، والتي تم حظرها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

وتعرضت الشرطة، في ليلتين متعاقبتين، لهجوم عندما حاولت تفريق المشاركين في هذه التجمعات.

مساء الأربعاء، أصيب 22 شرطيا في بريكستون بجنوب لندن. وفي اليوم التالي، تعرض بعض زملائهم لرشق مقذوفات أثناء تدخلهم في نوتينغ هيل، في غرب العاصمة.

وقالت ديك إن "هذه الأحداث غير قانونية. يجب ألا تحدث، ويتحتم علينا فضها وتفريقها". وأضافت "أن مهاجمة عناصرنا الذين يقومون بواجبهم هو أمر غير مقبول على الإطلاق".

وأصيب ثلاثة من عناصر الشرطة على وجه الخصوص بجروح خطيرة، جراء "الهجمات الجائرة من الأشخاص الذين يستخدمون الزجاجات والزجاج وكل ما يمكنهم جمعه"، وفق سكوتلاند يارد.

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ودعت سكان لندن لتنبيهها لدى إقامة مثل هذه الفعاليات "سنأتي وسنضع حدا لها". وتم نشر عناصر إضافية من شرطة في العاصمة لمنع هذه الاحتفالات.

وأدانت وزيرة الداخلية بريتي باتل الجمعة في تغريدة على تويتر مشاهد العنف "المروعة".

وتم تنظيم هذه الاحتفالات في وقت تشهد فيه البلاد طقسًا مشمسًا وحارًا.

ولن يسمح بإعادة فتح الحانات والمقاهي، التي أغلقت منذ نهاية آذار/مارس، بسبب وباء كوفيد-19، الذي أودى بحياة أكثر من 43 ألف شخص في البلاد، إلا في 4 تموز/يوليو، باستثناء الطلبات الخارجية.

وأشارت ديك إلى أنه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بلغ إجمالي عدد الإصابات في صفوف الشرطة نحو 140 شرطيا، منهم بسبب المظاهرات المناهضة للعنصرية التي دعت إليها حركة حياة السود مهمة.

