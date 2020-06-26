حادث دموي يهز غلاسكو الأسكوتلندية

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قالت تقارير من مدينة غلاسكو في اسكوتلندا، اليوم الجمعة، إنه يعتقد أن ثلاثة أشخاص طعنوا حتى الموت في فندق في وسط المدينة، وجرح شرطي، كما أن مشتبهاً قتل برصاص الشرطة في حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر.

وأكد اتحاد الشرطة الأسكتلندي طعن ضابط شرطة، وأعلن لا تزال الشرطة المسلحة في مكان الحادث خارج بارك إن في شارع ويست جورج. وقال متحدث باسم شرطة اسكتلندا إن الحادث تم احتواؤه ولا يوجد تهديد آخر للجمهور.

وذكر تقرير للشرطة بأن ستة أشخاص من بينهم ضابط شرطة نقلوا جراء الحادث للمستشفى جراء تعرضهم للطعن من جانب الجاني.

وقال بيان صادر عن شرطة اسكتلندا أنها بدأت تحقيقاتها في الحادث الدموي، وإنه ليس هناك خطرا على عامة الناس، وقال وزير العدل الأسكتلندي حمزة يوسف في تغريدة على (تويتر) أنه تم إطلاع الحكومة على الوضع.

وقال شاهد العيان كريغ ميلروي، الذي شاهد آثار الحادث من مبنى إداري قريب، إنه رأى أربعة أشخاص أخذوا في سيارات إسعاف.

وأضاف لوكالة ( (PA: "رأيت رجلاً ملقى على الأرض، من أصل أفريقي، بدون حذاء. وكان ملقى على الأرض مع شخص يقف بجانبه - لا أعرف ما إذا كان ذلك رصاصة، أم أنه جرح بطعنة، أو إذا ما كان أطلقت الشرطة المسلحة عليه النار أو أنه المشتبه به الذي طعن ضابط شرطة في وسط مدينة غلاسكو".

تطويق المنطقة

وكانت الشرطة المسلحة وغيرها من خدمات الطوارئ بتطويق منطقة كبيرة حول الشارع المزدحم. وقال مساعد رئيس شرطة اسكتلندا ستيف جونسون في بيان: "نحن مستمرون في التعامل مع الحادث الذي وقع في شارع ويست جورج ستريت # غلاسكو وسوف نطلب من الناس تجنب المنطقة".

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وأظهرت لقطات من المشهد وحدات مسلحة تسير على الطريق، بينما شوهد نقل اشخاص وهم ينزفون خلال نقلهم من فندق بارك إن على نقالات. وكان تم استخدام الفندق إقامة مؤقتة بلا مأوى خلال أزمة فيروس كورونا.

شهادات

وقال مارك وايت، من (سكاي نيوز): "أصيب العديد من الأشخاص في حادث خطير في وسط مدينة غلاسكو. أغلقت الشرطة المسلحة شارع ويست جورج. قال شهود عيان إنهم رأوا أشخاصًا مصابين بالدماء ، يتم نقلهم على نقالات من فندق Park Inn".

وكان مراسل إذاعة LBC فريزر نايت في الموقع حيث نشر: تقارير عن عمليات طعن متعددة في مركز مدينة غلاسكو وحادث كبير محتمل مع ما يصل إلى 20 عربة شرطة ودروع مكافحة الشغب وضباط مسلحين ومسعفين طبيين في شارع ويست جورج.

وأضاف: يوجد حوالي 20 عربة شرطة وضباط مسلحين وكلاب بوليسية ودروع مكافحة الشغب في مكان الحادث في شارع ويست جورج في غلاسكو، هناك الكثير من الصراخ وعدد كبير من المساعدين الطبيين في الدعاوى الخطرة.

وقال نايت: "استجابة ضخمة من الشرطة وسيارات الإسعاف لحادث في شارع ويست جورج في غلاسكو - تقارير عن طعن ضابط شرطة."