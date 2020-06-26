"نصف فرش حشيش".. ضبط متهم بحيازة مخدرات في شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

ضبطت مباحث قسم أول شرم الشيخ، اليوم الجمعة متهمًا بالاتجار في المواد المخدرة، وبحيازته "نصف فرش" من جوهر الحشيش المخدر.

تلقى اللواء محمد خريصة، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا يفيد القبض على متهم بالاتجار في المواد المخدرة، بعد معلومات وردت للمقدم محمد سامي رئيس مباحث قسم أول شرم الشيخ، بقيام أحد التجار بمنطقة سكن العاملين بالاتجار في المخدرات.

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جرى تشكيل حملة أسفرت عن ضبط المتهم "محمود. ر. ا. ف" ميكانيكي معدات، وبحيازته نصف فرش حشيش و7 قطع حشيش ومبلغ 400 جنيه وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازة المخدرات، بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة بيع مخدر الحشيش والمحمول للاتصال بالعملاء.

وجرى تحرير المحضر رقم (3455) لسنة 2020، جنح أول شرم الشيخ، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق بمدينة شرم الشيخ.