مصرع طفلة بلدغة عقرب قبل إسعافها في مستشفى المنشأة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الجمعة، متأثرة بإصابتها بلدغة عقرب، قبل إسعافها بمستشفى المنشأة المركزي، جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة بوفاة طفلة بلدغة عقرب بنجع القنطرة بناحية قرية روافع العيساوية دائرة المركز.

تبين من التحريات الأولية أنه أثناء لهو الطفلة "مريم ناجح محمد عرابي 7 سنوات تلميذة بالصف الثانى الابتدائي بمنزل أسرتها بنجع القنطرة لدغها عقرب.

جرى نقل الطفلة إلى الوحدة الصحية بروافع العيساوية، ولعدم توافر مصل عقرب جرى تحويلها إلى مستشفى المنشأة المركزي، ولفظت أنفاسها الأخيرة بداخله قبل إسعافها.