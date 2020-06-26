أسعار العملات: تراجع الدينار الكويتي واليورو مقابل الجنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي: تراجعت أسعار العملات الأجنبية والعربية، مقابل الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري. انخفض اليورو أمام الجنيه، ليسجل أمس الخميس 18.02 جنيه للشراء و18.2 جنيه للبيع مقابل 18.07 جنيه للشراء و18.26 جنيه للبيع الخميس الماضي، بحسب بيانات البنك الأهلي. وتراجع سعر الجنيه الإسترليني ليسجل أمس الخميس 19.97 جنيه للشراء و20.19 جنيه للبيع مقابل 20.02 جنيه للشراء و20.37 جنيه للبيع الخميس الماضي. Advertisements وهبط سعر الدينار الكويتي ليسجل أمس الخميس 49.89 جنيه للشراء و52.69 جنيه للبيع مقابل 49.93 جنيه للشراء و52.71 جنيه للبيع الخميس الماضي. وانخفض سعر شراء الريال السعودي قرشا ليسجل 4.20 جنيه للشراء وظل سعره 4.32 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك. كما تراجع سعر شراء الدرهم الإماراتي قرشا ليسجل 4.36 جنيه للشراء واستقر عند 4.41 جنيه للبيع، وظل سعر الريال القطري عند 4.24 جنيه للشراء و4.45 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الخميس الماضي.

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