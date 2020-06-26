العراق تسجل 122 حالة وفاة بـ كورونا في 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، 122 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وهو الرقم الأعلى منذ ظهور الفيروس في العراق.

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية اعلنت ، امس الخميس، تسجيل 2437 إصابة و107

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حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية .



وهذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها العراق هذا الرقم الكبير في الإصابات والوفيات.

وفحصت الوزارة خلال الـ24 ساعة الماضية

11370 نموذجا في كافة المختبرات المختصة، ليكون المجموع الكلي للنماذج التي تم فحصها منذ بداية تسجيل المرض في العراق 488803، وسجلت مختبرات الوزارة أيضا، 1237 حالة شفاء خلال ذات المدة.



وبلغ إجمالي الوفيات في العراق 1437، بينما الإصابات فوصلت إلى 39139، كما بلغ مجموع حالات الشفاء 18051.