إصابة 9 فلسطينيين بالرصاص إثر قمع الاحتلال الإسرائيلى مسيرة مناهضة للاستيطان

أصيب 9 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم المناهضة للاستيطان،

وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي – لوكالة الأنباء الفلسطينية – بأن جيش الاحتلال اقتحم البلدة عقب انطلاق مسيرة كفر قدوم، وأطلق وابلا من الرصاص المعدني وقنابل الغاز، مما أدى إلى إصابة 9 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالغاز المسيل للدموع.