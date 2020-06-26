حادث خطير بمدينة غلاسكو باسكتلندا والشرطة تنتشر

نشرت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، عناصر مسلحة منها في مدينة غلاسكو الإسكتلندية عقب إصابة عدد من الأشخاص في حادث وصفته مصادر أمنية بالخطير، وذلك حسبما ذكرت شبكة سكاينيوز الأخبارية.
ذكرت الشرطة الاسكتلندية إنه تمت السيطرة على الحادثة، ولا يوجد أي تهديد آخر بعد تطويق الحادث. ولم تقدم أي تفاصيل عن طبيعة الحادثأو مرتكبيه.
وقال شهود عيان إنهم رأوا الدماء تسيل من أشخاص أثناء نقلهم إلى سيارات الإسعاف.
وتأتي هذه الواقعة بعد حادث الطعن الذي وقع في متنزه بمدينة ريدينغ في الآونة الأخيرة، حيث لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في حادث وصفته الشرطة بالإرهابي.
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