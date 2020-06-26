نائب رئيس المجلس الانتقالى بالسودان: أمامنا فرصة تاريخية لبناء البلاد

قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، "إنه بعد نجاح مؤتمر شركاء السودان ازددتُ يقينًا بأن هناك فرصة تاريخية أمامنا لبناء هذا البلد الذي عانى شعبه أشد المعاناة".

وأضاف دقلو أن الدعم الكبير الذي قدمته الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك

عودة السودان إلى حضن الأسرة الدولية بعد أعوام من القطيعة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكان مؤتمر "شركاء السودان"، الذي عُقد أمس عن بُعد برعاية ألمانيا، تعهد بتوفير نحو 1.8 مليار دولار مساعدات للسودان، وأعرب دقلو عن وامتنانه لألمانيا لرعاية المؤتمر،

وشكره للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ولجميع الدول التي دعمت السودان بسخاء.

وأعرب عن أمله في أن يتواصل هذا الدعم ليشمل إعفاء جميع الديون التي تثقل كاهل الشعب السوداني، داعيا إلى إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ليتسنى إعادة بناء البلاد.

وحث أصدقاء السودان على مضاعفة جهدهم والإسهام بكل قوة في دفع عملية التفاوض مع الحركات المسلحة لتحقيق السلام الشامل العادل المستدام.