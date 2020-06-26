لسوء استغلال الوظيفة.. سجن مدير الشرطة الجزائرية الأسبق سنوات

قضت محكمة ولاية البليدة الجزائرية، اليوم الجمعة، بالسجن 4 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري بحق عبد الغني هامل المدير العام السابق للأمن الوطني (الشرطة)، ونور الدين براشدي الرئيس الأسبق لأمن الجزائر العاصمة بعد إدانتهما في قضية سوء استغلال الوظيفة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. كانت النيابة بمحكمة البليدة قد طالبت في جلسة أمس الخميس بالسجن 12 سنة لهامل، و10 سنوات لبراشدي وغرامة مليون دينار جزائري لكل منهما. في جلسة أمس الخميس بالسجن 12 سنة لهامل، و10 سنوات لبراشدي وغرامة مليون دينار جزائري لكل منهما. Advertisements ويواجه هامل وبراشدي اتهامات بسوء استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ذات طابع مهني تتمثل في المحافظة على منصب مدير عام للأمن الوطني أو منصب أعلى بموجب المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهما. أو منصب أعلى بموجب المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهما.

كانت محكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة قد قضت في أبريل الماضي بالسجن لمدة 15 عاما بحق عبد الغني هامل المدير العام الأسبق للأمن الوطني (الشرطة) وغرامة مالية 8 ملايين دينار (الدولار يساوي 122.02 دينار) بعد إدانته بتهم الفساد المالي.

وأدانت المحكمة هامل بتهم غسيل الأموال والثراء غير المشروع واستغلال النفوذ والحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة.

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