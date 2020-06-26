المصلون يؤدون أول صلاة جمعة في مساجد مكة بعد تعليق 3 أشهر

شهدت الجوامع والمساجد بمكة المكرمة،، اليوم الجمعة، في أول صلاة جمعة، بعد تعليق دام نحو 3 أشهر بسبب جائحة كورونا، توافد أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين لأداء صلاة الجمعة، وسط إجراءات احترازية والتزام تام من قِبل المصلين بتطبيق التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات وإحضارالسجادات الخاصة بهم.
وأدّى عدد كبير من المصلين في مكة المكرمة، أول صلاة جمعة، بعد رفع منع التجوال الكلي وعودة الصلوات في المساجد بالعاصمة المقدسة بالسعودية ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وشهد عدد من الجوامع وجودطواقم وزارة الصحة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار وتفشي فيروس كورونا.
وهيأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، ممثلا في الإدارة العامة للمساجد والدعوة والإرشاد، بمكة 400 جامع لاستقبال المصلين في أول صلاة جمعة، بعد رفع تعليقها بسبب كورونا.
- وتمت إضافة 60 مسجدا لأداء الصلاة في مختلف الأحياء بالمدينة، بحسب تعليمات وزارة الشؤون الإسلامية.
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