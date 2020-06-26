السعودية ترحب بإعلان كوسوفو “حزب الله” منظمة إرهابية

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ونوّهت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، بأهمية تلك الخطوة في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على اتخاذ موقف مماثل للتصدي للإرهاب والجماعات الإرهابية حول العالم

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وفي وقت سابق، أعلن رئيس وزراء جمهورية كوسوفو، عبر حسابه الرسمي في تويتر، حزب الله منظمة إرهابية، قائلا إن “حكومة كوسوفا تدعم جميع المبادرات العالمية للسلام والأمن في العالم”.

وتصنف عدد من دول العالم حزب الله منظمة إرهابية، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وهولندا وجامعة الدول العربية.

ودعا مسؤول أمريكي، الاتحاد الأوروبي إلى اعتبار ميليشيا حزب الله اللبناني ككل منظمة إرهابية، وعدم التفريق بين جناحيه السياسي والعسكري، مؤكدا أن واشنطن ستواصل التصدي للتنظيم المتطرف.

وقال منسق مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية، ناثان سيلز، إن إعلان ألمانيا في أبريل حظر أنشطة حزب الله الإرهابي الموالي لإيران على أرضها يعتبر تطورًا تاريخيًا يوضح أن باقي دول العالم تنضم لجهود واشنطن في عزل التنظيم العنيف والتصدي له. وأعلنت الأرجنتين تصنيفها حزب الله منظمة إرهابية، وتبعتها باراجواي، كما أعلنت كولومبيا وهندوراس تصنيفهما لحزب الله.

وكانت ألمانيا، في أبريل الماضي 2020، حسمت أمرها وأعلنت ميليشيات حزب الله اللبناني محظورة في البلاد، وأدرجتها على قائمة الكيانات الإرهابية.وكانت ألمانيا، في أبريل الماضي، حسمت أمرها وأعلنت ميليشيات حزب الله اللبناني محظورة في البلاد، وأدرجتها على قائمة الكيانات الإرهابية.