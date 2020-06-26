كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر منظمة الصحة العالمية: نحتاج لـ31.3 مليار دولار لمحاربة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن التحالف الذي تقوده منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن المنظمة تحتاج إلى 31.3 مليار دولار على مدى الاثني عشر شهرًا القادمة لمحاربة فيروس كورونا المستجد، ولتطوير ونشر الاختبارات والعلاجات واللقاحات.

وقال التحالف، إن 3.4 مليار دولار ساهمت حتى الآن، تاركة فجوة تمويلية بلغت 27.9 مليار دولار، منها 13.7 مليار دولار "هناك حاجة ملحة"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف التحالف، في بيان، أن مبادرة منظمة الصحة العالمية تهدف إلى زيادة تقديم 500 مليون اختبار و 245 مليون دورة علاجية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بحلول منتصف عام 2021.

كما تهدف إلى زيادة تسليم ملياري جرعة لقاح، بما في ذلك مليار دولار سيتم شراؤها من قبل البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، بحلول نهاية عام 2021.

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تعمل منظمة الصحة العالمية مع ائتلاف كبير من منظمات تطوير وتمويل وتوزيع الأدوية تحت ما يطلق عليه مركز ACT-Accelerator Hub.

في تحديث لمبادرة ACT-Accelerator، التي تم إطلاقها في أبريل لتسريع البحث والتطوير للمرض الجديد، قالت منظمة الصحة العالمية والمجموعات الصحية العالمية، إن جائحة الفيروس لا يزال يهدد ملايين الأرواح وعشرات الاقتصادات.

وقالت في بيان: "الاستثمار المطلوب كبير لكنه يتضاءل في أهميته عند مقارنته بتكلفة فيروس كورونا المستجد".

وأضافت: "أن التكلفة الإجمالية لعمل ACT-Accelerator أقل من عُشر ما يقدر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي يفقده كل شهر بسبب هذا الوباء. لقد فقد 468.000 ألف شخص حياتهم بالفعل".