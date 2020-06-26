كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أطباء الأرجنتين يتوقعون ذروة فيروس كورونا خلال الأسابيع المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع أطباء الأرجنتين ومسؤولو الصحة أن تصل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى ذروتها في الأسابيع المقبلة مع حلول فصل الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، مما يجهد وحدات العناية المركزة بالمستشفى بعد تجاوز الحالات المؤكدة 50 ألف حالة.

وقال خوان سيروتسي، المدير التنفيذي في مستشفى إيورنيكيان في بوينس آيرس: "نقدر أن عدد المصابين سيستمر في الارتفاع لمدة 20 يومًا أو نحو ذلك"، مضيفًا، أن ذلك يرجع جزئيًا إلى تخفيف قواعد الحجر الصحي، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "الناس يتحركون أكثر وليس لدينا الأدوات اللازمة لمكافحته."

وقال أليخاندرو أندريس ريفوليني، المدير المساعد في مستشفى إورنكيان، إن أرقام الحالات ستبدأ بالفعل في الانخفاض بعيدًا عن سبتمبر، مع بلوغ "الذروة العليا" حوالي منتصف يوليو.

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وأضاف: "يفهم الناس أنه سيتعين علينا أن نعيش مع الفيروس وأن الكثير منا سوف يصاب به".

وشهدت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، التي تفوقت على العديد من جيرانها في وقت مبكر في السيطرة على الفيروس مع إغلاق صارم، ارتفاع الحالات خمسة أضعاف منذ منتصف مايو مع أكثر من 2600 حالة جديدة يوم الخميس وحده. وبلغ عدد الوفيات نحو 1150.

خففت الحكومة بعض القيود، لكنها حافظت على إغلاق في مدينة ومحافظة بوينس آيرس. ومن المتوقع الإعلان عن مرحلة جديدة من الحجر الصحي اليوم الجمعة، حيث تتطلع السلطات إلى تشديد الرقابة على الحركة.

وارتفعت العدوى بشكل خاص في الأحياء الفقيرة في بوينس آيرس وعلى أطراف العاصمة، مما أثار استجابة من السلطات لزيادة الاختبارات للمساعدة في وقف انتشار المرض.

تتطلع الحكومة الأرجنتينية إلى إعادة تنشيط اقتصاد البلاد المتضرر بشدة، مما يسمح بفتح المزيد من الشركات، على الرغم من بقاء الحدائق والمدارس والمكاتب في العاصمة مغلقة والعمال غير الضروريين محصورون في المنزل في الغالب.