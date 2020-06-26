كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تونس: حريصون على التوصل لحل ليبي ليبى.. وموقفنا من الأزمة واضح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، إن بلاده تقف مع الشرعية الدولية، ومع حل ليبي ليبي دون تدخل خارجي، مشددا على أن هذا الموقف هو الموقف الرسمي لتونس.
وأضاف الفخفاخ، أن الموقف التونسي الرسمي من ليبيا واضح وثابت، مؤكدا أن استقرار وتنمية بلاده من استقرار ليبيا.
وفي سياق آخر، أكد رئيس الحكومة التونسية: "أن التدخل الأمني الأخير في ولاية تطاوين لم يكن لمواجهة الاحتجاجات، ولن يكون هناك أي تدخّل أمني ضدّ الاحتجاجات".
وتابع الفخفاخ: "في نفس الوقت ستكون هناك تدخلات أمنيّة لحماية الدولة ومؤسساتها السيادية وقطارات الدولة.. تلك هي الدولة وإلا فستكون الفوضى".
وبخصوص صندوق 1818، أفاد الفخفاخ، بأن قيمة المداخيل بلغت 245 مليون دينار، وصُرف منها جزء لدعم القطاع الصحي، مشددا على أن جميع مداخيل الصندوق لن تذهب إلا لقطاع الصحة".
يأتي ذلك خلال ردّة اليوم، على استفسارات النواب بالبرلمان في جلسة الحوار "حول فترة المائة يوم الأولى من العمل الحكومي وبرنامج مرحلة ما بعد جائحة وباء كورونا".
وفي ردّه على استفسارات بعض النواب بخصوص المتقاعدين، قال إلياس الفخفاخ "إن 134 ألف متقاعد يتقاضون جرايات أقل من العائلات المعوزة وهو أمر غير معقول، فتم الترفيع في جراياتهم حتى تكون مساوية لما تتقاضاه العائلات المعوزة".