كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تونس: حريصون على التوصل لحل ليبي ليبى.. وموقفنا من الأزمة واضح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، إن بلاده تقف مع الشرعية الدولية، ومع حل ليبي ليبي دون تدخل خارجي، مشددا على أن هذا الموقف هو الموقف الرسمي لتونس.

وأضاف الفخفاخ، أن الموقف التونسي الرسمي من ليبيا واضح وثابت، مؤكدا أن استقرار وتنمية بلاده من استقرار ليبيا.