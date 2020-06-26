كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر إدانة نرويجي بالتجسس لصالح إيران في الدنمارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت محكمة في الدنمارك، اليوم الجمعة، مواطنًا نرويجيًا بتهمة التجسس لصالح جهاز استخبارات إيراني والتواطؤ في مؤامرة مشتبه بها لقتل شخصية معارضة عربية إيرانية في الدنمارك.

وقالت محكمة مقاطعة روسكيلد، في بيان، إن النرويجي لعدة أيام في أواخر سبتمبر راقب والتقط صورًا لمنزل منفي إيراني في الدنمارك، وكذلك الشوارع والطرق المحيطة بالمنزل.

وأضافت المحكمة: "خلصت المحكمة إلى أن المعلومات تم جمعها ونقلها إلى شخص يعمل في جهاز استخبارات إيراني، لتستخدمها خطط جهاز المخابرات لقتل المنفى".

تم اعتقال الرجل النرويجي البالغ من العمر 40 عامًا، والذي له تراث إيراني، في أكتوبر 2018 بعد عملية شرطة كبيرة أغلقت فيها الدنمارك مؤقتًا حدودها الدولية. ولم تذكر المحكمة اسم الرجل.

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المنفى، الذي لم يذكر اسمه أيضًا في البيان، هو زعيم جماعة مقاومة عربية إيرانية تُعرف بحركة النضال العربي لتحرير الأحواز.

من ناحية أخرى، اتهمت الشرطة الدنماركية ثلاثة من أعضاء الرابطة، بما في ذلك زعيم الجماعة، بالتجسس لصالح المخابرات السعودية وتمويل ودعم الإرهاب في إيران.

وقد نفى المتهم النرويجي جميع التهم الموجهة إليه.

ومن المتوقع أن تعلن المحكمة الدنماركية حكمها في وقت لاحق يوم الجمعة.