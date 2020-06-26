كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "جونز هوبكنز": إصابات كورونا حول العالم تتخطي حاجز الـ9 مليون حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة "بلومبرج" الإخبارية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) فى أنحاء العالم إلى 9 ملايين و612 ألفا و520 إصابة حتى الساعة السابعة و46 دقيقة بالتوقيت العالمى الموحد.

ووفقا للبيانات التى جمعتها، أسفر الوباء العالمى عن وفاة 489 ألفا و343 شخصا فى جميع أنحاء العالم حتى الآن.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,645 مليون إصابة، بينهم أكثر من 489 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,238 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.