كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر شرطة لندن تتخذ إجراءات صارمة ضد الحفلات غير القانونية بالشوارع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستشن شرطة لندن حملة على الحفلات غير القانونية في الشوارع بعد أن تعرض ضباط للهجوم في الليلة الثانية على التوالي وهم يحاولون تفريق تجمع غير مصرح به، حسبما أعلنت قائدة شرطة العاصمة، اليوم الجمعة.

وقالت كريسيدا ديك ، رئيسة شرطة لندن: "الجو حار، بعض الناس يشربون كثيرًا، بعض الناس غاضبون وعدوانيون، والبعض عنيف جدًا"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت، أن الأحداث كانت غير قانونية ولا يجب أن تحدث، محذرة: "سنأتي ونغلقها".

أوضحت "ديك": "لقد رأينا أعدادًا كبيرة من الأشخاص يخالفون تمامًا اللوائح الصحية، ويبدو أنهم لا يهتمون على الإطلاق بصحتهم أو بصحة عائلاتهم، ويريدون إقامة حفلات كبيرة".

كما قالت "ديك"، إن نحو 140 ضابطا أُصيبوا في الأسابيع الثلاثة الماضية. ووصف متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون العنف ضد الشرطة بأنه مروع.

مع بدء بريطانيا في تخفيف قواعد الإغلاق الصارمة لفيروس كورونا المستجد، اضطرت الشرطة إلى التعامل مع عدد من الأحزاب غير القانونية والاحتفالات في جميع أنحاء البلاد مع العديد من الأشخاص الذين يخالفون المبادئ التوجيهية التي لا يمكن إلا لمجموعات من ستة أشخاص أن تلبيها في الهواء الطلق.

Advertisements

ليلة الأربعاء، أُصيب 22 ضابطًا وتم تخريب عدد من سيارات الدورية عندما اندلعت المشاكل في حدث موسيقي غير مصرح به في بريكستون، جنوب لندن.

وتعرض الضباط للهجوم مرة أخرى ليلة الخميس من محتفلين ألقوا صواريخ في منطقة نوتينغ هيل في غرب لندن، مسرح أحد الأحداث الموسيقية غير المرخصة.

ستكون الشرطة مستعدة لمزيد من المشاكل في نهاية هذا الأسبوع.

وقال وزير البيئة، جورج أوستيس، لشبكة سكاي نيوز، اليوم الجمعة: "نعلم أن وجود قيود منذ شهور قد أحبط الناس وسيريد الناس أن يجتمعوا في تجمعات لكن هذه الهذيان غير القانونية من الواضح أنها غير مقبولة".

هذا الشهر، جرت احتجاجات كبيرة من قبل أنصار مناهضة العنصرية في وسط لندن ومدن أخرى لدعم حركة الحياة السوداء وبعض المظاهرات المضادة، التي تحول بعضها إلى العنف.

يوم الخميس، أعلنت السلطات في بورنموث، وهي بلدة شاطئية في جنوب إنجلترا، "حادثة كبرى" بشأن ما وصفته بالسلوك غير المسؤول للحشود التي تجاهلت إرشادات الصحة العامة بشأن فيروس كورونا المستجد والخدمات المحلية التي تعاني من الإجهاد الشديد.

وصل الزوار بأعداد كبيرة في موجة من الطقس الحار، مما أدى إلى اختناق الطرق على الطرق، والسلوك المعادي للمجتمع، والمعارك التي تغذيها الكحول.