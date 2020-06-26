كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أمريكا الجنوبية تسعى لترويض الإنفلونزا الموسمية مع انتشار فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع حلول فصل الشتاء في أمريكا الجنوبية، يعمل المسؤولون الصحيون والأطباء في البلاد على تعزيز برامج التلقيح لتفادي ارتفاع محتمل في الإنفلونزا الموسمية التي يمكن أن تطغى على المستشفيات المتوترة بالفعل تحت جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال عاملون في مجال الصحة ومسؤولون في الأرجنتين وتشيلي وأوروجواي، إن الجهود المبذولة للحد من الأنفلونزا الموسمية كانت أساسية لدعم المستشفيات الإقليمية، حيث أصبحت أمريكا اللاتينية الآن في الخطوط الأمامية للمعركة العالمية ضد فيروس كورونا المستجد، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقالت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، وسلطت الضوء على أهمية هذه القضية، إن زيادة حالات الإنفلونزا الموسمية تهدد بجعل الوضع السيئ أسوأ لأنظمة الرعاية الصحية التي تعاني من الإجهاد.

وأضافت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، في تعليقات مكتوبة لوكالة "رويترز": "نعلم أنه في كثير من بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ما زال المنحنى الوبائي في ارتفاع حاد. هذا يعني أن المزيد من الناس سوف يمرضون غدًا أكثر من أمس."

إلى جانب عمليات الإغلاق الإقليمية، ساعدت حملة التلقيح حتى الآن على إبقاء معدلات أمراض الجهاز التنفسي الموسمية منخفضة، حتى مع ارتفاع حالات فيروس كورونا، وفقًا للأطباء والبيانات الحكومية الأخيرة.

في بوينس آيرس، التي تضم الغالبية العظمى من حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأرجنتين، حول المسؤولون الكنائس والمدارس ومراكز الرعاية النهارية إلى 82 مركزًا لقاحات الإنفلونزا. كما قام العاملون الصحيون بزيارات منزلية لتقليل الحشود في المستشفيات.

Advertisements

وقالت الدكتورة فانينا ميغيل، أخصائية الأمراض المعدية الأرجنتينية: "سيساعدنا هذا على تجنب انهيار النظام الصحي".

كان مسؤولو الصحة الحكوميون متفائلين بأن زيادة الوعي حول غسل اليدين بسبب فيروسات التاجية والاستخدام الإجباري للأقنعة سيساعد أيضًا في الحد من عدوى الإنفلونزا.

وقال دانييل فيرانتي، وكيل التخطيط الصحي بوزارة الصحة في مدينة بوينس آيرس: "تساعد (الإجراءات) على منع أمراض الجهاز التنفسي الأخرى ، ولهذا نتوقع حالات أقل من الإنفلونزا هذا العام".

تظهر البيانات على الصعيد الوطني التهابات الجهاز التنفسي التي تسببها الأنفلونزا عند أدنى مستوى لها في خمس سنوات. لكن الحالات المؤكدة يوميًا لفيروس التاجي الجديد تتصاعد، وكلها تقريبًا تتمحور حول العاصمة بوينس آيرس وحولها.

في أوروجواي، تضاعف عدد لقاحات الأنفلونزا حتى الآن هذا العام مقارنة بعام 2019، بينما تم تطعيم 95٪ من السكان المعرضين لخطر الإصابة بالأنفلونزا في تشيلي، حسب بيانات وزارة الصحة.