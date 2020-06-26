قلعة السراغنة.. صراع حول الماء ينتهي بجريمة قتل بشعة راح ضحيتها أب لـ4 أطفال – التفاصيل

‎اهتز سكان دوار اولاد الدالي بقيادة الصهريج في إقليم قلعة السراغنة، اليوم الجمعة، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها أب لأربعة أطفال، ويبلغ من العمر حوالي 46 سنة.

وحسب مصادر محلية، فإن خلافا بين شخصين تطور إلى جريمة قتل، وجه خلاله أحدهما ضربة قاتلة إلى خصمه، الذي لقي مصرعه على الفور، بعد صراع حول الأحقية في السقي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الخلاف بين الطرفين كان حول من له الأحقية في استغلال مياه السقي، إذ تطور الخلاف إلى تبادل للضرب بواسطة أدوات فلاحية، تستعمل في السقي ما تسبب في تعرض الضحية لضربة قوية على مستوى الرأس، أردته قتيلا على الفور.

وعرف مكان الحادث استنفار مختلف السلطات المحلية، وعناصر الدرك الملكي، حيث تم توقيف المعني بالأمر، فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.