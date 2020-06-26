عودة كورونا إلى إقليم أزيلال.. إصابة موظفة في قطاع العدل بكورونا وتسجيل 3 إصابات في الفقيه بنصالح – التفاصيل

أكدت التحاليل المخبرية، اليوم الجمعة، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في جهة بني ملال – خنيفرة، ليرتفع إجمالي الحالات فيها إلى 141 إصابة.
وأكدت مصادر طبية لـ”اليوم24″ عودة كورونا إلى إقليم أزيلال بعد إصابة امرأة تشتغل في قطاع العدل في منطقة أفورار، فيما تم تسجيل 3 إصابات جديدة في الفقيه بنصالح في بؤرة عائلية.
وأضاف المصدر ذاته أن العدد الاجمالي للحالات في جهة بني ملال- خنيفرة بلغ 141 إصابة، وعلى صعيد إقليم الفقيه بنصالح ارتفع العدد إلى 33 إصابة، بينها 19 حالة نشطة.
وكانت المصالح الطبية قد سجلت، الأسبوع الماضي، إصابة عاملة نظافة في المكتب الوطني للكهراباء والماء بمرض كوفيد- 19 في إقليم الفقيه بن صالح، ما تسبب في بؤرة عائلية، وإصابة 17 شخصا، وإقفال حي كامل في المدينة.
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