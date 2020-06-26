عودة كورونا إلى إقليم أزيلال.. إصابة موظفة في قطاع العدل بكورونا وتسجيل 3 إصابات في الفقيه بنصالح – التفاصيل

أكدت التحاليل المخبرية، اليوم الجمعة، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في جهة بني ملال – خنيفرة، ليرتفع إجمالي الحالات فيها إلى 141 إصابة.

وأكدت مصادر طبية لـ”اليوم24″ عودة كورونا إلى إقليم أزيلال بعد إصابة امرأة تشتغل في قطاع العدل في منطقة أفورار، فيما تم تسجيل 3 إصابات جديدة في الفقيه بنصالح في بؤرة عائلية.

وأضاف المصدر ذاته أن العدد الاجمالي للحالات في جهة بني ملال- خنيفرة بلغ 141 إصابة، وعلى صعيد إقليم الفقيه بنصالح ارتفع العدد إلى 33 إصابة، بينها 19 حالة نشطة.

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وكانت المصالح الطبية قد سجلت، الأسبوع الماضي، إصابة عاملة نظافة في المكتب الوطني للكهراباء والماء بمرض كوفيد- 19 في إقليم الفقيه بن صالح، ما تسبب في بؤرة عائلية، وإصابة 17 شخصا، وإقفال حي كامل في المدينة.