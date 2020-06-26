شرعت السلطات المحلية، ليلة الخميس/الجمعة، في طنجة، في إزالة المتاريس، والحواجز من بعض الشوارع الرئيسية، بعد تخفيف إجراءات الحجر الصحي في البلاد.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن السلطات المحلية استعانت بالجرافات لإزالة المتاريس الاسمنتية، من أجل تخفيف حركة السير والجولان في المدينة.
وكانت السلطات المحلية قد باشرت، في منتصف شهر ماي الماضي، في وضع المتاريس في عدد من الشوارع الرئيسية، والأحياء، لتقييد حركة المواطنين، بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المدينة، بسبب بؤر عائلية، وصناعية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تخفيف إجراءات الحجر.. السلطات المحلية تزيل المتاريس والحواجز الحديدية من شوارع طنجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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