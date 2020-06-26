كسيفة: إصابة 6 أشخاص إثر تعرضهم للدهس في شجار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة إثر تعرضهم للدهس خلال شجار نشب في بلدة كسيفة بمنطقة النقب، جنوب البلاد، اليوم الجمعة.

وأفاد مصدر طبي، بأنه تلقى بلاغا حول وقوع إصابات عدة جراء حادث دهس على خلفية شجار، على أثره قدم طاقم طبي الإسعافات الأولية لستة مصابين في المكان.

ووصفت حالة أحد المصابين (43 عاما) بالمتوسطة وهو يعاني من جراح في منطقة الرأس، بينما وصفت جروح المصابين الآخرين بالطفيفة.

وجرى نقل المصابين على وجه السرعة إلى مستشفى "سوروكا" لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادثة.