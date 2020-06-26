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شكرا لقرائتكم خبر عن منى مينا في مرمى انتقادات السوشيال ميديا بمصر: "تتاجر بالأطباء" والان مع التفاصيل
الجمعة 26 يونيو 2020
شن رواد مواقع السوشيال ميديا بمصر هجوماً منى مينا، اليوم الجمعة، وطالبوا بسحب كلمة دكتورة منها، مطالبين إياها بوقف المتاجرة بالأطباء. وقال أحد رواد السوشيال ميديا، "مطلب جماهيري بعدم إستخدام لفظ دكتورة لتعريف الرفيقة منى مينا.. وده راجع لأن الناس عمرها ما شفتها بتكلم عن حاجة فى الطب أو علاج الناس.. كل كلامها عبارة عن سياسة ومتاجرة بالنقابة والأطباء لخدمة مصالحها وتوجهاتها السياسية وتنفيذ تعليمات مموليها من الإخوان". وذكر آخر: "تاني بنقولك يا مدام منى اتطوعي لعلاج المصابين بفيروس كورونا في أي مستشفى، واثبتي إنك تعرفي حاجة عن الطب، لكن إحنا متأكدين إن عمرك ما هاتعملي كده لأن التطوع ده مسألة إنسانية أخلاقية مفيهوش سبوبة ولا دولارات". وأضاف أحد رواد السوشيال ميديا، "الناس هتفتكرك في المستقبل كواحدة اشتغلت مع الإخوان اللي كل يهمهم إن مصر تخرب عشان يحكموا المصريين بقوة السلاح وأموال دول معادية، لكن كل ده بلا فائدة فمصر لديها قيادة واعدة ومؤسسات قوية رشيدة قادرة على حمايتها من أمثالكم". وتابع آخر: "نصيحة أخيرة يا مدام منى، الإخوان ما فيش حاجة تهمهم غير تنفيذ الأوامر الصادرة ليهم وأمثالك بيرموهم لما مصلحتهم تختلف عن توجهاتك".
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