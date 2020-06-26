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شكرا لقرائتكم خبر عن رواد السوشيال ميديا يفتحون النار على الناشطة المصرية "ليلى سويف" والان مع التفاصيل
الجمعة 26 يونيو 2020
وجه رواد السوشيال ميديا رسالة حادة إلى الناشطة المصرية ليلى سويف وبناتها ، مطالبين إياها بالاهتمام بتربية بناتها.
وقال رواد السوشيال ميديا في الرسالة الحادة إلى ليلى سويف وبناتها، «انتي بتقولى على نفسك أستاذة ودكتورة جامعية.. فكيفٍ لم تهتمي بتربية بناتك.. ألم تسمعي كم الإسفاف وقلة الأدب والألفاظ اللي بيستخدموها بناتك على منصة إلكترونية يستخدمها الكل.. الأولى بيكي كنتي تربيهم تربية سليمة وتعليمهم يتكلموا إزاى بدل ما تقعدي تعيطى عليهم وتقرفينا عشان بنات مش متربين».
وأضاف رواد السوشيال ميديا «كان فيه زمان مقولة ااسمها لسانك حصانك إن صنته صانك لازم تفهمي يا مدام ليلى إن اللى بيحصل ده نتاج قلة الأدب والتربية، كمان فضيحتك بقت بجلاجل بعد ما الكل عرف خدمتك للإخوان اللي الشعب لفظهم إلى مزبلة التاريخ وتقريبًا حضرتك عايزة تنوري جنبهم في نفس ذات المزبلة».
وواصل رواد السوشيال ميديا الهجوم على ليلى سويف وبناتها، وتسألوا «سؤال حائر.. إزاى الست دي متسابة تدرس لطلاب في الجامعة.. هو إحنا خلصنا من الإسفاف عشان نسيب الطلبة دول لواحدة زي دي فشلت في إنها تربي بناتها عشان تعلمهم».
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