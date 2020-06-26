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الصحة العالمية تكشف عن أبرز لقاح مرشح ضد كورونا

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أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بأن اللقاح المرشح الذي تطوره شركة "أسترازينكا" ضد فيروس هو "على الأرجح" اللقاح الرائد والأكثر تقدما في العالم حاليا.
وأوضح كبير علماء المنظمة أن لقاح شركة "مودرنا" مرشح أيضا، مضيفا أنه "ليس بعيدا" عن مرحلة التقدم التي وصل إليها لقاح "أسترازينكا".

وأضاف أن المنظمة تجري حاليا مفاوضات مع عدد من الشركات الصينية المصنّعة للأدوية بشأن لقاحات محتملة لـ"كوفيد-19".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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