الصحة العالمية تكشف عن أبرز لقاح مرشح ضد كورونا

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بأن اللقاح المرشح الذي تطوره شركة "أسترازينكا" ضد فيروس كورونا هو "على الأرجح" اللقاح الرائد والأكثر تقدما في العالم حاليا.
وأوضح كبير علماء المنظمة أن لقاح شركة "مودرنا" مرشح أيضا، مضيفا أنه "ليس بعيدا" عن مرحلة التقدم التي وصل إليها لقاح "أسترازينكا".
وأضاف أن المنظمة تجري حاليا مفاوضات مع عدد من الشركات الصينية المصنّعة للأدوية بشأن لقاحات محتملة لـ"كوفيد-19".
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