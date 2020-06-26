وفاة الفنان مناف طالب بفيروس كورونا

وذكرت النقابة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انها "تنعى رحيل الفنان مناف طالب، والذي وافته المنية في تمام الساعة الرابعة من عصر هذا اليوم الجمعة ٢٦ حزيران سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان".وأضافت أن "الفنان مناف طالب المولود عام 1940 في مدينة الكوت أحب التمثيل مبكراً وقد دفعه هذا الحب الى الالتحاق بمعهد الفنون الجميلة، وبعدها تخرج من قسم التمثيل عام 1965 اصبح مشرفا فنيا في تربية مدينته الكوت ومن ثم انتقل الى ديالى ليمارس ذات المهنة".

وأوضحت النقابة، أنه "في عام 1973 تلقى دعوة من الفرقة الوطنية للتمثيل التي كان أسسها الفنان حقي الشبلي عام 1968 ليكون احد اعضائها, وكان اول مشاركة له مع الفرقة من خلال مسرحية "نشيد الارض" تأليف الفنان بدري حسون فريد واخراج الفنان محسن العزاوي".



وأكدت أنه "من المسرح انتقل الى التلفزيون وكان اول عمل له اوائل السبعينات برنامج "أريد أبرد كلبي" أعداد وأخراج الفنان حامد الاطرقجي".

وبينت النقابة، أنه "في عام 2006 غادر العراق مثل غيرة من الفنانين الذين تركوا البلاد بسبب اعمال العنف واستقر في سوريا ليواصل عطاءه الفني حيث شارك في اغلب المسلسلات التلفزيونية التي انجزت هناك منها: سارة خاتون, والمجهول, ومطلوب زوجة حالا, وجر السلالم, واخر أيام الصيف, والرصافي, وعش المجانين, وحب في الهند، ورائحة العاقول, واخرها مسلسل المعتقل "نكرة السلمان" الذي يتحدث عن معاناة السجناء السياسين والفترة العصيبة التي مر بها العراق، كما له مشاركات في العديد من المسرحيات التي قدمت على خشبة المسارح في دمشق فضلا عن أخراج عملين مسرحيين".