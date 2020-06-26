خمسة مدربين على طاولة نادي الاتصالات

وقال امين سر النادي ليث صحن في بيان تلقته الخليج 365، إن "ادارة نادي الاتصالات تدرس سير ذاتية لخمسة مدربين ستختار الأنسب منها لقيادة الفريق في الموسم المقبل".

وأوضح أن "المدرب فخري محسن كان مدرب الفريق في الموسم الماضي والذي لم يلعب بسبب قرار الهيئة التطبيعية بإلغاء منافسات كرة القدم في البلاد تنفيذاً لتوجيهات لجنة الصحة والسلامة".



يذكر ان نادي الاتصالات يلعب في دوري الدرجة الأولى العراقي.