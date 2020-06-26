أعلنت تركيا، الجمعة، أن قواتها لم ولن تؤذي المدنيين خلال عمليتها العسكرية المستمرة بشمالي العراق، مشيرة إلى أنها تعتبر المباني التاريخية والآثار، عناصر لا يمكن المساس بها.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان نقلته وكالة "الأناضول" إن عملية "مخلب النمر" العسكرية "لم ولن تلحق الأذى بأي مدني"، مشيرة إلى أن "الجيش التركي يعتبر المدنيين والأراضي والمباني التاريخية والآثار الثقافية عناصر لا يمكن المساس بها".



ونفذت أنقرة عمليتين منفصلتين في شمالي العراق ضد قواعد حزب العمال الكردستاني الأسبوع الماضي ردا على ما قالت إنه تزايد هجمات المقاتلين الكرد على قواعد الجيش التركي في الحدود بين البلدين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع التركية: عملية مخلب النمر لم ولن تؤذي المدنيين والآثار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.