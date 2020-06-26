ائتلاف الوطنية يدعو الامم المتحدة لمنع تحول العراق الى 'اكبر بؤر الوباء' بالشرق الاوسط

دعا ائتلاف الوطنية، الجمعة، الأمم المتحدة إلى منع تحول العراق الى "اكبر بؤر الوباء" في الشرق الاوسط.





وأضاف أن" الحكومة العراقية عاجزة عن الاصلاح، او حتى التدخل لمنع الانهيار، والنتيجة ان الخط الاول من الكادر الطبي المتصدي هو اول الضحايا، لعدم توفير الحماية والوقائية اللازمة لهم، وهو ما ادى الى تزايد اعداد الاصابات والوفيات بينهم". وذكر الائتلاف في رسالة موجهة إلى انطونيو غوتيريس الامين العام للامم المتحدة، وممثلي الدول دائمة العضوية في مجلس الامن، تلقت الخليج 365 نسخة منها، إن "العراقيين اليوم، تُركِوا وحدهم ليواجهوا ثمن الفشل في بناء دولة المواطنة على مدى ١٧ عاماً نتيجة التدخلات الدولية والاقليمية والتي لا تزال قائمة، مما ادى الى عجز كامل في مختلف اجهزة الدولة وفي مقدمتها انهيار النظام الصحي بالكامل، بدليل الانتشار المريع غير المسبوق لوباء كورونا ".وأضاف أن" الحكومة العراقية عاجزة عن الاصلاح، او حتى التدخل لمنع الانهيار، والنتيجة ان الخط الاول من الكادر الطبي المتصدي هو اول الضحايا، لعدم توفير الحماية والوقائية اللازمة لهم، وهو ما ادى الى تزايد اعداد الاصابات والوفيات بينهم". وأوضح الائتلاف، :"ندعوكم لأن تلتفتوا للعراق الذي اضطر لاستجداء المساعدات، وذلك عن طريق خطوات عاجلة وسريعة لتدارك هذه الانهيارات، ولمنع تحول البلد الى احد اكبر بؤر الوباء في الشرق الاوسط، خصوصاً بعدما اشارت العديد من التقارير المحلية والعالمية الى خطورة الوضع في المستشفيات".



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