صحة الكرخ تعلن اصابة طبيبين بفايروس كورونا



أعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ، الجمعة، عن إصابة طبيبين بفيروس كورونا وذكرت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "معاون الشؤون الفنية في دائرة صحة الكرخ ظافر كاظم الحميري ومدير قسم العمليات وطب الطوارئ الدكتور هاشم جبار البهادلي أصيبا بفيروس كورونا". وأضافت أن "إصابة الطبيبين بالوباء جاء اثناء تأديتهما الواجب".



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