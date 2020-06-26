المغرب يعزز ترسانته العسكرية بـ 24 مروحية أباتشي

عززت المملكة المغربية ترسانتها العسكرية بالتعاقد على 24 مروحية أباتشي من نوع AH-64E ذات الصنع الأمريكي.

جاء ذلك في بيان لشركة "بوينغ" الأمريكية المتخصصة في صناعة الطائرات، نشرته عبر موقعها في الإنترنت واطلعت عليه ”الخليج 365”.

وبحسب البيان، فإن المملكة المغربية، مُمثلة في القوات المسلحة الملكية (مؤسسة الجيش)، قد وقعت عقداً لشراء 24 مروحية أباتشي من طراز AH-64E، إذ اتفق الطرفان على تسليمها بدءاً من سنة 2024.



وعبرت شركة بوينغ من خلال جيف شوكي، نائب رئيس المبيعات العالمية والتسويق لديها، عن "فخر" الشركة بالتعامل مع المملكة، موضحاً أن "هذا العقد هو خطوة جديدة إلى الأمام لبيونغ في المغرب".

ولفتت الشركة إلى العقد الذي تم توقيعه، سيجعل المملكة المغربية هي البلد السابع عشر في العالم الذي سيحصل على مروحية أباتشي AH-64E.

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وحتى الساعة 13:00 ت.غ لم يعلن المغرب رسميا عن الصفقة أو قيمتها.

ويتميز هذا النوع من المروحيات العسكرية باحتوائها على أحدث الأنظمة على مستوى الاتصالات والملاحة، بالإضافة إلى آخر التقنيات المستعملة في أجهزة الاستشعار وأنظمة الأسلحة.

ناهيك عن توفرها على نظام متطور لتحديد الأهداف، يعمل بشكل دقيق في الليل والنهار، وجميع الأحوال الجوية.

وقامت شركة "بوينغ" بتسليم ما يقرب من 2500 طائرة أباتشي لـ16 دولة حتى الآن، من بينها أمريكا وهولندا واليونان والمملكة المتحدة واليابان والهند وسنغافورة وكوريا الجنوبية والسعودية.

وذكرت "بوينغ" أن شراكتها المغرب تمتد لعقود، إذ تلتزم بتطوير سلسلة التوريد واليد العاملة فيه، وهي شريكة في مشروع MATIS Aerospace الذي ينتج كابلات الطائرات والأحزمة.