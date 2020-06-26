شاهد .. سيدة ترتدي زي الحرس الملكي السعودي تلفت الأنظار وتثير جدلاً واسعاً 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 يونيو 2020

اثار ظهور سيدة ترتدي زي الحرس الملكي السعودي، جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الإجتماعي، وخاصة وأن هذه القوة متخصصة بتأمين وحماية كبار قادة البلاد .



ويظهر في الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، شابة ترتدي ملابس الحرس الملكي السعودي السوداء، مع بعض التعديلات مقارنة بزي الحرس الملكي الذي يرتديه الرجال، وقد ظهر أحدهم بجانب زميلته فيما يبدو.

وقوبلت الخطوة بتأييد كبير من قبل مغردين سعوديين، حيث كتبت الأكاديمية السعودية، ريم القحطاني، في تعليق لافت على الصورة التي اجتاحت تويتر، قائلة: ”صورة الموسم“.

فيما قالت مغردة أخرى تدعى رغد العمري "على الرغم من تقليل البعض من مكانة المرأة السعودية إلا أنها أثبتت وجودها وأهميتها وكفاحها والقادم اجمل بإذن الله في عصر امير الشباب محمد بن سلمان عصر تمكين المرأة".

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وعلق عبدالله القحطاني على الصورة بالقول: ”منظر يسر كل أبناء الوطن وفخامة تستحق الفخر“.

لكن آخرين عارضوا هذه الخطوة غير المعلنة، وقالت أمجاد السديري ”والله الذي لا إله الا هو ليس استنقاصا من المرأة ولا استحقاراً لقدراتها ولكن المرأة ليس هذا مكانها ولا يجب أن تكون بهذا القدر من الاسترجال فقد جرحت هذي الصورة كل معاني الأنوثة كلنا مع تمكين المرأة ولكن بالمكان المناسب“.

وقال أحد المغردين غير المرحبين بفكرة وجود نساء في الحرس الملكي: ”أنا مو فاهم ليش متواجدة الاخت بالحرس الملكي، ياليت احد يفهمني ويقنعني لان المنطق يقول الرجال فقط هم القادرين على حراسة الملوك والأمراء“.

ولم يرد أي إعلان رسمي عن السماح للنساء بالانضمام لقوة الحرس الملكي، لكن الرياض سنت في الأعوام القليلة الماضية الكثير من التشريعات بحيث تسهل على نسائها الانخراط في سوق العمل والحياة العامة.

والحرس الملكي هو جهاز أمني مستقل، ويرتبط بملك البلاد مباشرة، وهو المسؤول عن تأمين الحراسة للملك وولي العهد وكبار الشخصيات من ضيوف الدولة وكافة القصور والدواوين والضيافات الملكية وكافة المناسبات التي يرعاها الملك وولي العهد.