السعودية تسجل 3938 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 120471

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 يونيو 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة، تسجيل 3938 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 174577 حالة.

كما أعلنت الصحة السعودية تعافي 2589 حالة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 120471. وأشارت إلى تسجيل 46 حالة وفاة جديدة ليصل مجمل عدد الوفيات إلى 1474 حالة.

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