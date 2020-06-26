واشنطن تفرض عقوبات على قباطنة ناقلات نفط إيرانية بسبب فنزويلا 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 يونيو 2020

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم فرض، عقوبات على خمسة قباطنة سفن إيرانية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13599، إذ أوصلوا حوالى 1,5 مليون برميل من البنزين الإيراني ومكوناته إلى فنزويلا دعما لنظام مادورو غير الشرعي.

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وبحسب البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية، فقد تولى هؤلاء الأفراد قيادة خمس ناقلات نفط ترفع العلم الإيراني – “كلافيل” و”بيتونيا” و”فورتشن” و”فورست” و”فاكسون” – إلى سواحل فنزويلا وقد تمت إضافتهم على لائحة العقوبات والأفراد المحظورين بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.

وذكر البيان أن النظامان في كاراكاس وطهران يجتمعان حول ميلهما إلى قمع شعبيهما والفساد والإثراء الذاتي وسوء إدارة ثروة شعبيهما بشكل فاضح .. معتبراً دعم إيران المتواصل لفنزويلا تبذير لموارد شعبها على مغامرات أجنبية غير مدروسة تطيل من المعاناة في الخارج. يتمثل الحل الوحيد لمشاكل فنزويلا بالانتقال الديمقراطي الذي يعيد الحرية والازدهار.

وقال البيان "يتم حظر أصول هؤلاء القباطنة بموجب العقوبات التي يتم فرضها اليوم، وستعاني مسيرتهم المهنية وإمكاناتهم من عملية الإدراج هذه. ينبغي أن يفهم البحارة الذين يفكرون بالعمل مع إيران وفنزويلا أن مساعدة هذين النظامين القمعيين لا يستحق المخاطرة، إذ سيواجه الأفراد والكيانات العواقب التي تفرضها الولايات المتحدة لو تعاملوا مع النظام الإيراني أو مادورو أو المقربين منه" .