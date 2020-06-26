سيناتور أمريكي يطالب بمعاقبة تركيا لوقف عدوانها في المتوسط 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 يونيو 2020

قال السيناتور الديمقراطي، روبرت مينندز، أن "تركيا تصعد من سياستها العدوانية في المتوسط"، مؤكداً أنها الوحيدة التي تثير القلاقل في المتوسط وأنه يجب فرض عقوبات عليها لوقف عدوانها .



كما أضاف أن "على المجتمع رفض اتفاق تركيا مع حكومة الوفاق".

والأربعاء صرح مصدر في وزارة الدفاع الأميركية لـ"العربية" بأن واشنطن تطالب بإنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا.

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كما أعرب عن دعم الولايات المتحدة لوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، مؤكداً أنها تحث كافة الأطراف الليبية على العودة للمسار السياسي.

وتتواصل الدعوات الدولية من أجل وقف النار في ليبيا واستئناف المفاوضات، في ظل تمسك حكومة الوفاق بالسيطرة على مدينة سرت الاستراتيجية والجفرة التي ينتشر فيهما الجيش الوطني الليبي . ووسط التوتر الأوروبي مع تركيا على خلفية تدخلها في الملف الليبي، دعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا الأطراف الليبية إلى وقف القتال، والأطراف الخارجية إلى وقف أي تدخل، في محاولة لإعادة المحادثات السياسية إلى مسارها.

وذكرت الدول الثلاث في بيان الجمعة: "في ضوء المخاطر المتنامية من تدهور الموقف في ليبيا، تدعو فرنسا وألمانيا وإيطاليا جميع الأطراف الليبية إلى وقف القتال على الفور ودون شروط".

كما دعت الدول الثلاث "الأطراف الخارجية لإنهاء جميع أشكال التدخل في ليبيا والاحترام الكامل لحظر السلاح الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي".