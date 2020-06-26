القاطي يصل للمغرب بعدما كان عالقا في تونس

كشف الفنان، ربيع القاطي، أنه عاد إلى أرض الوطن من تونس، بعد أن مكت فيها منذ بداية الجائحة، موضحا أنه يخضع، حاليا، للحجر الصحي في مدينة أكادير.

وشارك ربيع القاطي الجمهور على “أنستغرام”، مقطع فيديو، أشار فيه إلى أنه خضع لتحاليل كورونا بعد وصوله إلى أكادير، وكانت نتائجها سلبية، لكنه يظل مواصلا التزامه بالحجر في الفندق لمدة 14 يوما، طبقا لما تلزمه الاجراءات الضرورية لجميع من كانوا عالقين.

وأضاف القاطي أن تحاليل جميع من كانوا على متن الطائرة، التي قدم علي متنها من تونس، كانت سلبية .

وأوضح الممثل المغربي أنه قضى 7 أشهر في تونس، 4 منها لتصوير مسلسل “الزعيمان” التاريخي، و3 أشهر بسبب تعليق الرحلات نتيجة تفشي كورونا.

وعبر القاطي عن سعادته بعودة الحياة تدريجيا في أكادير، حيث يقضي الحجر الصحي، معتبرا أن النظر إلى المواطنين من شرفة فندقه، كاف ليسره، ويبعث فيه الأمل، موجها نداء إلى المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية الضرورية.