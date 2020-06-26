توقيف شخص للاشتباه في تورطه في قتله شرطيا.. والحموشي يمنح ترقية استثنائية للفقيد

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الجهوي في مدينة الحسيمة، صباح اليوم الجمعة، من توقيف شخص، يبلغ من العمر 28 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة القتل العمد بواسطة السلاح الأبيض، التي استهدفت شرطيا أثناء مزاولته لمهامه.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه كان قد رشق سيارة للشرطة تؤمن محيط السجن المحلي في مدينة الحسيمة بالحجارة، في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، قبل أن يعمد إلى طعن الشرطي، الذي تدخل لتوقيفه، وهو برتبة حارس أمن، ويعمل بالمجموعة المتنقلة لحفظ النظام، بواسطة سكين، كان بحوزته، متسببا في وفاته، بسبب خطورة الجروح، التي أصيب بها.

وأضاف المصدر ذاته أن دوريات الشرطة، التي حلت في عين المكان، تمكنت من توقيف المشتبه فيه، وحجز السلاح الأبيض المستعمل في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، حيث تم إيداعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي تجريه المصلحة الجهوية للشرطة القضائية في الحسيمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف الظروف، والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الجريمة، وكذا تحديد دوافعها الحقيقية.

وأشار المصدر نفسه إلى أنه اعترافا بتضحيات الشرطي، شهيد الواجب، ووفاء لتفانيه في خدمة قضايا أمن الوطن، والمواطنين، فقد أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارا يقضي بمنح ترقية استثنائية للفقيد، مع تكليف مديرية الموارد البشرية، ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بتوفير كامل العناية، والدعم اللازمين لأفراد عائلته.