حذرت مديرية الأرصاد الجوية المغربية، من أن عددا من أقاليم الممكلة ستعرف أمطارا رعدية قوية، انطلاقا من عصر اليوم الثلاثاء.
وكشفت المديرية في نشرة خاصة من المستوى البرتقالي، أن زخات رعدية قوية ، ستعرفها عمالات بولمان وميدلت وتاوريرت وجرسيف وجرادة، انطلاقا من من الساعة الثالة من زوال اليوم الجمعة، وإلى الساعة الثامنة مساء.
وأكدت المديرية أن هذه الزخات الرعدية القوية ستكون مصحوبة بحبات البرد ورياح هابطة.
كانت هذه تفاصيل خبر هام جدا.. نشرة خاصة: زخات رعدية قوية مصحوبة بالتبروري مرتقبة في 5 من أقاليم المملكة بعد زوال اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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