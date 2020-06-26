هام جدا.. نشرة خاصة: زخات رعدية قوية مصحوبة بالتبروري مرتقبة في 5 من أقاليم المملكة بعد زوال اليوم

حذرت مديرية الأرصاد الجوية المغربية، من أن عددا من أقاليم الممكلة ستعرف أمطارا رعدية قوية، انطلاقا من عصر اليوم الثلاثاء.

وكشفت المديرية في نشرة خاصة من المستوى البرتقالي، أن زخات رعدية قوية ، ستعرفها عمالات بولمان وميدلت وتاوريرت وجرسيف وجرادة، انطلاقا من من الساعة الثالة من زوال اليوم الجمعة، وإلى الساعة الثامنة مساء.

وأكدت المديرية أن هذه الزخات الرعدية القوية ستكون مصحوبة بحبات البرد ورياح هابطة.