“عدى الكلام”.. لمجرد يكشف تفاصيل كليب جديد

أعلن الفنان سعد لمجرد بعض تفاصيل عمله الجديد، المرتقب صدوره، يوم الخامس من شهر يوليوز المقبل، بعنوان “عدى الكلام”.
وشارك لمجرد، مساء أمس الخميس، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، صورة من الكليب، معلنا تاريخ صدوره وعنوانه.
وكان لمجرد قد أعلن، سابقا، عن تحضيره لجديده الفني، عبر منشور، قال فيه: “أريد أن أخبركم أنني أعمل على مشروع جميل، وأقضي وقتي في جعله مثاليا حتى تفخروا بي مرة أخرى، وتتمكنون من الاستمتاع به إن شاء الله”.
وكان آخر أعمال كليب “آسف حبيبي مع فرفة” لفناير”، الذي تجاوز 40 مليون مشاهدة على منصة” يوتوب”.
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